Синоптик Ильин: В воскресенье в Москве будут морозы

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что уже в конце недели в Московский регион вернуться морозы.
Так, по его словам, в некоторых частях Московской области уже в пятницу будут наблюдаться минусовые температуры. В Москве же слабоположительные температуры будут сохраняться вплоть до воскресенья.
В то же время специалисты заявляют о снеге, дожде и гололедице в Крыму.
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«В воскресенье будут морозы в ночные часы от -1 до -6°С. В дневные — -1...-5°С. Следующая неделя будет без оттепелей. В дневные часы в первой половине недели -2...-7°С, а во второй половине от -5...-10°С», — отметил в беседе с RT Ильин.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 декабря из-за холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с», — приводят argumenti.ru сообщение управления.
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Мелисса Тимофеева