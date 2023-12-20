Синоптик Шувалов заявил о прохождении пика тепла в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что пик тепла в Московском регионе уже прошёл.
По его словам, далее последует похолодание в регионе.
А до этого Гидрометцентр России снова объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности из-за гололеда.
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«Температуры +3...+4 °С остались в прошлом, теперь небольшое понижение. Сначала до температуры, близкой к 0°C, уже завтра. И завтра же снегопад, который прикроет посеревшую снежную массу, с количеством до 3-5 см снега. Мокрый, липкий снег и нулевая температура. 0...-2°С ночью и 0...+1°С днём будет до субботы включительно», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
«На дорогах гололедица. Период предупреждения до 13:00 24 декабря», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
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Мелисса Тимофеева