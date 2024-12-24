Синоптик Леус: Мощная вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю 25 декабря

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В ближайшие дни на Землю обрушится мощная магнитная буря. Об этом предупредил россиян ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В своём телеграм-канале он написал, что период относительно низкой солнечной активности подходит к своему завершению. Накануне, 23 декабря, на светиле отмечена вспышка среднего класса, однако по своей интенсивности она вплотную приблизилась к границе максимального класса Х, отметил синоптик.
Согласно прогнозам, выброс корональной массы с Солнца достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, продолжил Леус. Колебания магнитосферы могут достичь класса G1-G2. Метеозависимым людям лучше проявить осторожность. Как считают специалисты, продолжительность магнитной бури составит от восьми до десяти часов. В более высоких широтах завтра можно будет увидеть полярное сияние, заключил синоптик.
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