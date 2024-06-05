Синоптик Леус предупредил о граде в четверг и пятницу в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в четверг и пятницу в Москве возможны град и гроза.
«Мы уйдём от изнуряющей жары. Но температура всё равно будет на несколько градусов выше климатической нормы. Сегодня в Москве самый тёплый день на этой неделе. Начиная с завтрашнего дня в погоде появятся признаки неустойчивости. В четверг и пятницу возрастёт вероятность дождей с грозами и градом. В такой ситуации температура начнёт понижаться», — пояснил в беседе с RT Леус.
Согласно его прогнозу, температура воздуха в Москве составит в четверг 25-27°С, а в пятницу — 23-25°С.
В то же время в Крыму побит рекорд по жаре. Как передают argumenti.ru, 4 июня была зафиксирована температура воздуха в 33,6°С, которая превысила абсолютный максимум, установленный в 1975 году.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии минимум 32 человека пострадали и один погиб в результате урагана.
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Мелисса Тимофеева