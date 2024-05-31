В Карачаево-Черкесии десятки человек пострадали и один погиб во время урагана

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В Карачаево-Черкессии минимум 32 человека пострадали и один погиб в результате урагана. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в регионе взбушевалась погодная стихия. Сильный град, дождь и ветер срывали конструкции и валили деревья. В результате падения одного из них был придавлен автомобиль с человеком внутри. Спасатели до сих пор пытаются вытащить его тело.
Ещё несколько человек получили травмы головы и колото-резанные раны. Троих пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в медучреждения.
Ранее сообщалось, что градом пробило стеклянную крышу торгового центра в городе Черкасске КЧР. Обломки конструкции разлетелись по городу и повредили ещё несколько объектов.
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Ещё несколько человек получили травмы головы и колото-резанные раны. Троих пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в медучреждения.
Ранее сообщалось, что градом пробило стеклянную крышу торгового центра в городе Черкасске КЧР. Обломки конструкции разлетелись по городу и повредили ещё несколько объектов.
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Анастасия Чинкова