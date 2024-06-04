Врач Алексеева раскрыла, когда открывать купальный сезон

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Врач-терапевт Лариса Алексеева поделилась, что начинать купаться, в частности жителям столицы, стоит лишь тогда, когда вода достаточно прогреется.
По её словам, лучше дождаться, пока вода прогреется хотя бы до 22°C. Она отметила, что в противном случае есть высокие шансы простудиться и заболеть.
Специалист добавила, что ещё одной причиной, почему надо отложить купальный сезон, является переменчивость погоды.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столице ожидаются ливни и грозы на этой неделе.
Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.
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«Если показатели ниже, например, около 17-20°C, то лучше не рисковать. Известно, что многие любят на пляже не только загорать и устраивать заплывы, но и пить прохладные напитки, заедая это дело мороженым. Вот такой расклад может привести к нежелательным последствиям», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.
Специалист добавила, что ещё одной причиной, почему надо отложить купальный сезон, является переменчивость погоды.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столице ожидаются ливни и грозы на этой неделе.
«Мы ждём ливни и грозы. Они где-то будут давать очень большое количество осадков, а где-то пройдут совсем незаметно. Но вот эта «пестрота» в осадках будет свойственна и четвергу, и пятнице. А в субботу у нас опять погода без осадков», — пояснил в беседе с RT Шувалов.
Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.
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Мелисса Тимофеева