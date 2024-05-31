В выходные в Москве будут грозы и ветер

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в эти выходные в столице ожидаются грозы и ветер.
«Выходные в Москве пройдут под аккомпанемент не тридцатиградусной жары, а под аккомпанемент кратковременных дождей, ливней, гроз и порывистого ветра. Температура при этом не очень сильно просядет: она упадет всего лишь до 25°C днём», — отметил в беседе с «Известиями» Шувалов.Тем временем в Кузбассе начался сезон навигации, который продлится до конца октября.
«Сотрудники МЧС России напоминают, что перед началом эксплуатации судно должно пройти обязательное освидетельствование: перед его регистрацией, каждые 5 лет с даты регистрации судна в судовом билете, перед перегоном в другой регион, после ремонта или устранения замечаний при предыдущем освидетельствовании», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Кузбассу.
Ранее сообщалось, что в Черкасске сильнейший град разбил стеклянную крышу торгового центра «Панорама».
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Мелисса Тимофеева