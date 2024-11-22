Синоптик Леус предупредил о трети нормы осадков ноября в Москве за субботу

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что из-за активного циклона «Каэтано» в столице в субботу, 23 ноября, выпадет треть месячной нормы осадков.
«В субботу влияние на погоду в столичном регионе будет оказывать активный циклон «Каэтано». Он придёт к нам с юго-запада. Погода в столице будет облачная, пройдут осадки в виде снега. Начнутся они в конце ночи. За субботу в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков ноября. Возможно формирование временного снежного покрова, который к утру воскресенья может составить 2-7 см», — прокомментировал в беседе с RT Леус.
А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеорологической зимы в Москву уже в это воскресенье, 24 ноября.
«В воскресенье, 24 ноября, с опозданием на 10 суток, в столице наступит метеорологическая зима. Произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Благодаря гребню антициклона погода наладится. Из-за облаков выглянет солнце, без осадков, и подморозит: под утро – от -5 до -2°C, днём – от -3 до 0°C», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала специалиста.
Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что в Москве и области стоит температура октября.
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