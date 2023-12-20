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Общественник Зотов предупредил о росте цен на такси в новогодние праздники

20 декабря 2023, 20:14
Фото: istockphoto.com/Keikona

Фото: istockphoto.com/Keikona

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что в новогодние праздники цены на такси, как и в прошлом году, поднимутся.
«Если говорить по ценам, то они будут примерно на тех же значениях, что были в прошлом году. Относительно обычного состояния, конечно, в новогодние праздники всегда происходит рост цен», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Кроме этого, он отметил проблему нехватки кадров в этой сфере, в частности, водителей. По мнению эксперта, решить такой вопрос можно с помощью создания комфортных и привлекательных условий труда для граждан.


Ранее Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение, суть которого в том, чтобы на два года допустить мигрантов к работе таксистами.

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#такси
#праздники
#рост
#цена
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Автоюрист Радько рекомендовал вызывать полицию при падении сосулек на авто
20 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/ClaireLucia

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что при повреждении автомобиля падающими с крыс сосульками требуется вызывать полицию и составлять заявление для получения выплат.
Он пояснил, что за своевременное удаление снега и сосулек с крыш зданий для безопасности отвечают управляющие компании, и если несвоевременная уборка приводит к травмированию/смерти людей или порче чужого имущества, то отвечает за это УК.

«Так, в Москве есть правила санитарного содержания территории, согласно которым УК обязаны принимать меры по своевременному удалению с крыш домов сосулек, наледи, снега и т. д. Поэтому, если этого сделано не было и был повреждён автомобиль, вина управляющей компанией очевидна. Надо вызывать полицию, подавать заявление. Полиция проводит проверку. Далее участковый пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и с этим постановлением можно уже обращаться в суд, оценив стоимость ремонта», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

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#полиция
#уборка
#автомобиль
#правила
#снег
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В России вырастут цены на запчасти в Новом году
20 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/takoburito

Директор сети автосервисов Татьяна Овчинникова заявила, что в 2024 году вырастут цены запчасти.
По её словам, рост цен составит до 7%.

«Ожидается, что если каких-то серьёзных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%. Других предпосылок для роста цен сейчас нет, а без веских оснований цены меняться не будут», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Овчинникова.

Она отметила, что в целом рынок запчастей в России в этом году стабилизировался, у нас появилось много производителей автозапчастей-дубликатов.

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#рынок
#цены
#рост
#машины
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Экономист Зубец пообещал снижение цен на яйца по естественным причинам
20 декабря 2023, 17:06

Фото: istockphoto/simpson33

Цены на куриные яйца могут снизиться в стране после новогодних праздников на фоне спада спроса.
Об этом «Известиям» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам специалиста, такая корректировка стоимости продукта является естественной. Зубец считает, что ввоз заграничных яиц, в
частности из Азербайджана, скорее, психологическая мера.

По его мнению, при попадании на российский рынок «эти яйца точно не будут дешевые». Также объем поставок на фоне ежегодного потребления в России 40 млрд яиц не окажет большого влияния на снижение цен.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря назвал это сбоем в работе правительства.

По словам Путина, цены выросли вслед за спросом, а объемы производства не изменились и импорт в должном объеме не открыли.

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#яйца
#продукты
#цены
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В Подмосковье не будут менять размер платы за коммунальные услуги до июля
19 декабря 2023, 22:16

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье утверждены максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024 год. Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно документу, предельный индекс в размере 15,6% может быть применён во всех городских округах Подмосковья с 1 июля будущего года. До этой даты размер платежей повышаться не будет.

Постановление вступит в силу 1 января 2024-го. Контролировать его выполнение будет зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году сроки индексации тарифов на коммунальные услуги в Подмосковье для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ перенесли на лето 2024-го.

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#оплата
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Жителям Подмосковья напомнили правила выбора безопасной алкогольной продукции
19 декабря 2023, 20:30

Фото: Istockphoto / sergeyryzhov

Продажа спиртного в интернете запрещена на всей территории России, поэтому для безопасности не стоит заказывать алкогольную продукцию онлайн. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, где в преддверии Нового года напомнили правила выбора безопасной и качественной алкогольной продукции.
«Не покупайте алкоголь в местах несанкционированной торговли. Приобретайте его в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Оплачивайте спиртное только через кассу. Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает её регистрацию в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Поэтому продажа такой продукции обязательно происходит с использованием кассового аппарата», – говорится в сообщении.
При покупке алкоголя в магазине важно убедиться, что на ёмкости размещена федеральная или акцизная марка без повреждений. На неё нанесён штрихкод с информацией о производителе, лицензии и дате розлива.

В министерстве также напомнили, что проверить легальность каждой бутылки поможет приложение «АнтиКонтрафакт Алко», которое можно установить на любой смартфон.

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#спирт
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#подмосковье
#московская область
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В Россию ввезли первую 36-тонную партию яиц из Азербайджана
Первая партия куриных яиц весом в 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана
19 декабря 2023, 19:59

Фото: iStock/amenic181

Первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Отмечается, что 36 тонн или 612 тысяч куриных яиц поступило в Россию через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что, помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежания дефицита в стране.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию на рынке, раскрыл, кто несёт ответственность за стоимость яиц в России. Читайте в материале «Радио 1».

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#яйца
#россия
#азербайджан
#поставки
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Коммерческая уборка снега в Москве и области подорожает минимум на 30%
19 декабря 2023, 16:55

Фото: istockphoto/FotoDuets

Рост цен на эту услугу произойдёт впервые за несколько лет.
Mash пишет, что с 1 января вырастут цены на коммерческую уборку снега. Причинами стали рекордные сугробы, недовольство рабочих и повышенный спрос.

Первыми на повышение стоимости решились четыре основные компании, убирающие территории общепита. Цены у каждой варьируются от 703 до 990 рублей в час. Предоставляют дворника с лопатой на час. Смена длится минимум четыре часа.

Если заказать снегоуборочную технику, выйдет ещё дороже. К тому же её нужно бронировать заранее.

Mash пишет, что накануне эти организации сообщили клиентам, что с 1 января цены вырастет минимум на 30% — от 913 рублей у самых дешёвых и 1287 рублей у самых дорогих.

Сообщается, что чуть позже цены повысят и остальные компании, которые специализируются на коммерческой уборке снега.

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#снег
#уборка
#новости
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Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов
19 декабря 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/Julia Klueva

Близится самый волшебный зимний праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Выбор подарков и подготовка к Новому году – всегда хлопотный и ответственный момент. Для тех, кто хочет не просто купить первый попавшийся сувенир, редакция «Радио 1» сделала подборку подарков, которые точно придутся по душе в 2024 году.

Топ – 5 лучших новогодних подарков


Подарочный сертификат


Коллеге, другу или партнеру можно преподнести в качестве новогоднего подарка сертификат на косметические услуги, массаж или какой-либо товар, которые в рамках определенной суммы человек выберет самостоятельно.


Стало известно, как россияне будут проводить новогодние праздники
Стало известно, как россияне будут проводить новогодние праздники

Сладости


Символическим подарком на Новый год считаются наборы конфет. Сладости всегда являются желанным угощением и не оставляют никого равнодушным.

Новогодние украшения


Для создания праздничного настроения в качестве подарка подойдут новогодние украшения. Это могут быть гирлянды, мишура, ёлочные игрушки и т.д. Презенты украсят праздничную зону в доме или на рабочем месте, и точно не останутся невостребованными.

Пледы


Предметом, который поможет создать уют, по праву считаются пледы. К Новому году можно приобрести пледы в праздничных цветах и с тематическими рисунками. Они станут необходимым предметом в быту и создадут праздничную атмосферу.


Цифровая фоторамка


Зачастую у офисных сотрудников на рабочих столах стоят фоторамки с изображениями близких людей. Интересным и креативным подарком для такого сотрудника станет цифровая фоторамка, которая позволит менять изображения и напоминать о самых трепетных и теплых моментах.

Топ – 5 худших новогодних подарков


Календарь


Одним из самых неудачных подарков считается настенный календарь. Как правило, люди пользуются мобильными календарями, и острой необходимости в бумажном варианте нет.

Косметика


Косметика будет хорошим подарком только тому, чьи предпочтения хорошо известны. При выборе уходовых и бьюти-средств сложно угадать с ароматом, типом, оттенком, структурой, которые бы точно подошли будущему обладателю, поэтому отдавать предпочтение подобным презентам стоит только тогда, когда есть уверенность в том, что точно понравится подруге, коллеге, партнеру и т.д.

Аксессуары для дома


На первый взгляд идея преподнести в качестве новогоднего подарка аксессуар для дома может показаться неплохой, однако угадать, какой именно предмет впишется в интерьер и будет необходим в быту – задача сложная.

Декоративные свечи


Перед новогодними праздниками на прилавках можно увидеть свечки в формах оленей, ёлок, снежинок, символа года и т.д., Казалось бы, подарок идеально подойдет к предстоящему торжеству, однако в большинстве случаев свечи оказываются на дальней полке из-за ненадобности или пылятся в качестве ненужных сувениров. Это обусловлено тем, что фигурки быстро превращаются в кусок оплывшего воска и уже не выглядят привлекательными.

Предметы гигиены


В список неудачных подарков вошли гели для душа, шампуни, мыло, дезодоранты и т.д.

Для женщин в большинстве случаев важен аромат косметических средств, который сложно угадать. Кроме того, многие не любят экспериментировать со средствами и пользуются лично проверенной продукцией. Отдельное внимание представительницы прекрасного пола уделяют волосам, поэтому подобрать шампунь будет сложно.

Названо самое популярное новогоднее дерево россиян
Названо самое популярное новогоднее дерево россиян

Мужчинам на Новый год систематически дарят пенки для бритья, станки, лосьоны, что уже также заслужило почетное место в списке банальных и нежелательных презентов.

Что нельзя дарить на год Дракона 2024


В год Дракона не следует дарить подарки, которые связаны с огнем. Считается, что пламя – привилегия символа года, поэтому он может не потерпеть неуважения. Также в 2024 году не следует преподносить в качестве подарков жидкость: алкогольные напитки, парфюм и т.д.

Медицинские приборы, часы и старые фотографии также станут неудачными подарками в 2024 году и отпугнут удачу.

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#сладости
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Автоэксперт Шатов раскрыл, как не попасть в массовое ДТП
Автоэксперт Шатов: Надо заранее снижать скорость
19 декабря 2023, 16:07

Фото: istockphoto.com/Erich Fend

Автоэксперт Олег Шатов заявил, что для того, чтобы не попасть в массовое ДТП на трассе, необходимо заблаговременно снизить скорость.
«Есть понятие, относящееся к защитному вождению, – наблюдение. Если оно ухудшается, если дорожные условия не позволяют видеть далеко вперёд, тогда надо заблаговременно снижать скорость. Вторая проблема – даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы и аварийная сигнализация, они нажимают на тормоз только спустя несколько секунд», — отметил в беседе с Газета.ру Шатов.

А вот навигатор, по словам Шатова, не всегда может помочь, поскольку не всегда может заранее предупредить водителя о заторе.

Ранее в Иркутске в ДТП попали 18 автомобилей из-за коммунальной аварии.

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#скорость
#водители
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