Общественник Зотов предупредил о росте цен на такси в новогодние праздники

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Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что в новогодние праздники цены на такси, как и в прошлом году, поднимутся.
«Если говорить по ценам, то они будут примерно на тех же значениях, что были в прошлом году. Относительно обычного состояния, конечно, в новогодние праздники всегда происходит рост цен», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.
Кроме этого, он отметил проблему нехватки кадров в этой сфере, в частности, водителей. По мнению эксперта, решить такой вопрос можно с помощью создания комфортных и привлекательных условий труда для граждан.
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