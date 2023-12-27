Врач Евдокименко назвал полезные активности на новогодних праздниках

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Врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко заявил, что во время новогодних каникул весьма полезными активностями являются прогулки на свежем воздухе, лыжи и плавание в бассейне.
«По возможности, если погодные условия позволят, надо, во-первых, чтобы люди ходили гулять. Во-вторых, если физические возможности позволяют, то ходить на лыжах. Если есть возможность в бассейне плавать, то это вообще замечательно», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Евдокименко.
Врач отметил, что проводить на свежем воздухе рекомендовано минимум час в день.
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