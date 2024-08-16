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Синоптик Леус спрогнозировал возвращение жары в Москву

16 августа 2024, 17:34
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник Москву ожидает возвращение июльского тепла.
«Сейчас средняя температура воздуха с начала месяца больше чем на градус отстаёт от климатической нормы. Но погода меняется, и уже сегодня столбики термометров в Москве вернутся в рамки климатической нормы. В понедельник в Москве солнце, без дождей и по-июльски тепло — 26-28°С», — пояснил в беседе с RT Леус.

До этого Кемеровчане стали свидетелями страшной красоты – красивого и мощного раската молнии.



«Страшно красивые кадры в 4:30», — приводит «Сiбдепо» сообщение одного из увидевших это явление.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказывал, какая погода нас ждёт на выходных.

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#солнце
#погода
#температура
#тепло
В Киеве с памятника воинам-афганцам забрали БМП
16 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/Denniro

В Киеве с постамента воинам-афганцам неизвестные забрали боевую машину пехоту. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канал.
В Голосеевском парке в одноимённом районе украинской столицы с памятника воинам-афганцем забрали БМП-1.

Отмечается, что данный памятник был установлен в Киеве в 2013 году.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве и Киевской области работала воздушная тревога, были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что украинские военные, атаковавшие Курскую область, проходили за месяц до наступления обучение в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кража
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Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в возрасте 37 лет
16 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/izzzy71

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.
Уточняется, что смерть Васильевой наступила в результате несчастного случая. Иные подробности не разглашаются. В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Дебютом Васильевой на сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Актриса сыграла пятнадцать ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле».

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#театр
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Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья
16 августа 2024, 17:43

Фото: пресс-служба подмосковного отделения ЕР

Партийные активисты «Единой России» собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области, а также помогают эвакуированным, которых заселили в пункты временного размещения в Московской области, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
«Все партийные институты и проекты живут сейчас Курской областью. К нам приехало более 900 человек. У каждого из них есть свои запросы и потребности, и мы стараемся оперативно реагировать», — отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение», омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Активисты ЕР объезжают пункты временного размещения, привозят те вещи, в которых обнаруживается нехватка, а также планируют сбор тёплой одежды и канцтоваров для детей.

«Мы поверяем, в каких условиях люди живут в пунктах временного размещения, собираем список нуждаемости. В зоне особого внимания – дети-сироты и дети с ОВЗ, а также многодетные семьи. Всем, что нужно прямо сейчас, людей обеспечивают. Задача на ближайшее время – подумать о будущем, о теплой одежде на случай похолодания, собрать ребят к школе, если им придется встретить в Подмосковье 1 сентября, привезти игрушки и настольные игры для ребят. Думаю, нам с «Женским движением Единой России» под силу с этим справиться», — заявила региональный координатора «Женского движения Единой России», детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Курянам помогают и депутаты Мособлдумы от «Единой России». Например, член фракции ЕР в региональном парламенте Лидия Антонова навестила детей из Курской области, размещённых в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Малаховке.

«Ребят комфортно разместили, им предоставлено горячее питание. Кроме этого, запланирован профилактический осмотр ребят специалистами областного медицинского центра НИКИ детства», — прокомментировала Лидия Антонова.
А депутат Мособлдумы от «Единой России» Михаил Ждан посетил пункт временного размещения в детском лагере «Родник», куда устроили более 150 прибывших из Курской области.

«Обсуждались вопросы одежды, так как дети приехали неподготовленными к подмосковной погоде. Рассматривались также вопросы питания и дальнейшего образования. Ближайшие три школы Пушкинского округа готовы принять детей на обучение», — сказал Ждан.
Представители «Единой России» продолжают собирать всё необходимое для курян, выясняют их потребности и поддерживают всеми доступными способами.

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Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья
#курская область
#гуманитарная помощь
#единая россия
#московская область
#подмосковье
#эвакуация
#ирина фаевская
#ксения мишонова
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В Дзержинском в будущем году расширят дороги по улицам Ленина и Энергетиков
16 августа 2024, 17:12

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В 2024 году в городском округе Дзержинский отремонтировали четыре муниципальных объекта – дорогу на улицах Школьная и Лесная, а также два участка на улице Садовой. В следующем году запланировано расширение дорог по улицам Ленина и Энергетиков.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. который Пак возглавил городской округ около полугода назад. Собеседники обсудили проделанную работу и дальнейшие приоритетные задачи. Среди самых актуальных вопросов – дороги и транспорт.
«Что касается транспорта, то у нас действуют девять маршрутов. На одном из них, который курсирует до метро Люблино, №305, в этом году появилось пять новых автобусов большого класса. Это стало очень приятной новостью для всех пассажиров», – отметил Пак.
Во время одной из рабочих поездок в Дзержинский местные жители попросили губернатора сделать велосипедную дорожку. Её уже построили. Велотрасса с пешеходным тротуаром и освещением протянулось на 2,2 км вдоль ул. Энергетиков до микрорайона Капотня в Москве.
«Она очень востребована. Такие объекты люди воспринимают весьма позитивно. Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», – сказал Воробьёв.
Пак также сообщил, что сейчас ведется благоустройство двух знаковых для города объектов – сквера имени Громцева и сквера Создателям ракетного щита России. Кроме того, по просьбе жителей установили детскую игровую площадку во дворе домов №10-12 на улице Дзержинской.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#андроник пак
#дороги
#строительство
#транспорт
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Сергей Жигалкин объявил об уходе с поста главы Котельников
16 августа 2024, 17:00

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Сергей Жигалкин покидает пост главы Котельников. Его направляют на работу в Курскую область, сообщил сам глава городского округа.
«Правительство Московской области доверило мне важную работу в Курске – координацию процессов и взаимодействие с людьми, которым это сейчас действительно необходимо. Я отношусь к этому как к важной миссии. Отправляюсь на место по зову сердца вместе с соратниками уже завтра. В это непростое для страны время нам важно объединиться и показать всему миру сплочённость и силу духа. Для меня как для офицера это не просто слова. 20 лет моя жизнь была посвящена военной службе», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он назвал достижения в Котельниках результатом совместной работы власти и жителей. По оценке Жигалкина, благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва удалось сделать очень многое.
«Впервые за 40 лет мы открыли школу – на 1200 мест в микрорайоне Южный. Начали строительство других важных социальных объектов. Вот-вот откроется современное образовательное учреждение на 2 тыс. мест, а следом – единая городская поликлиника. Кроме того, реализовано огромное количество проектов по благоустройству, модернизации дворов, ремонту дорог и другим важным направлениям», – перечислил Жигалкин.
Он поблагодарил коллег и жителей за совместную результативную работу и открытый диалог, а правительство Московской области и лично губернатор – за доверие и поддержку.

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#котельники
#сергей жигалкин
#подмосковье
#московская область
#глава
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Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход подготовки к зиме в Старом Городке
16 августа 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Ход подготовки жилого фонда к зиме в посёлке Старый Городок проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в проверке также приняли участие депутаты Владимир Виницкий и Андрей Яцышин, представительница компании «Одинцовская теплосеть» Светлана Дейвис и директор Одинцовского муниципального ЦУРа Елена Меньшикова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверили, как готовят к осенне-зимнему периоду дом №2 на Почтовой улице. На объекте в настоящий момент задействовано шесть человек. Специалисты «Одинцовской теплосети» промывают систему отопления, фильтры, внутренний водосток, проверяют дроссельные шайбы и сохранность теплового контура. Паспорт готовности будут подписывать вместе с сотрудниками Мособлгаза, которые обследуют внутридомовое газовое оборудование», — отметил Андрей Иванов.
Он также добавил, что в будущем году в Старом Городке планируется заменить все изношенные сети горячего водоснабжения и теплотрассы.

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#одинцовский городской округ
#теплоснабжение
#отопительный сезон
#жилой дом
#андрей иванов
#проверка
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Женщина обратилась к серийному донору спермы и пожалела о своем решении
Британка купила сперму у донора за шесть тысяч рублей в соцсетях и пожалела
16 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Женщина из Великобритании купила сперму у серийного донора и пожалела о своем решении. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летняя Элисон Реди является матерью двоих детей. Она никогда не была замужем, и оба раза забеременела при помощи процедуры ЭКО. При этом семь лет назад женщина располагала малым количеством денег и, пожелав родить детей от донора, оказалась не готова заплатить 1000 фунтов стерлингов (около 114 тысяч рублей) за биоматериал из банка спермы.

От подруги Реди узнала о Саймоне Уотсоне, серийном доноре, который продавал сперму через социальные сети по 50 фунтов стерлингов (примерно 6 тысяч рублей) за «бутылочку», и обратилась к нему. Уточняется, что жительница Британии воспользовалась его биоматериалом два раза.Когда ее дети подросли, женщину начала мучать совесть.

50-летнего Уотсона считают британским рекордсменом по донорству спермы. Он и сам никогда не скрывал, что хочет стать отцом как можно большего количества детей. Сам мужчина заявляет, что за 16 лет еженедельного донорства стал отцом более 800 детей. Однако теперь Реди опасается, что ее дети узнают о том, что мать родила их при помощи спермы из интернета, купленной по низкой цене.

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#дети
#эко
#донор
#женщина
#мать
#социальные сети
#мужчина
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Глава Щёлкова Булгаков обсудил актуальные вопросы с жителями Заречного
16 августа 2024, 16:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Выездной приём провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков в микрорайоне Заречный, в ходе встречи местные жители обсуждали с представителями администрации около 30 вопросов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В частности, был поднят вопрос о благоустройстве двух детских площадок и одной площадки для воркаута на Космодемьянской улице. Эти площадки планируется обновить до 15 сентября», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители попросили оборудовать искусственные дорожные неровности на Талсинской улице, где водители нередко превышают разрешённую скорость. Этот вопрос планируется обсудить с Комиссией по безопасности дорожного движения, ориентировочный срок установки «лежачих полицейских» — до конца сентября.

Глава округа также поручил привести в порядок дворовые территории и фасад одного из многоквартирных домов. В ходе визита Андрей Булгаков также осмотрел строящийся стадион на территории гимназии, где проводилась выездная администрация. На этом стадионе смогут заниматься не только школьники, но и местные жители в свободное от уроков время.

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#щёлково
#выездная администрация
#приём
#андрей булгаков
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Воробьёв поставил задачу завершить капремонт поликлиники в Дзержинске во II квартале 2025 года
Воробьёв поставил задачу завершить капремонт поликлиники в Дзержинске
16 августа 2024, 16:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу завершить капремонт взрослой поликлиники Дзержинской больницы во втором квартале будущего года. Он провёл рабочую встречу с главой муниципалитета Андроником Паком, который возглавил его около полугода назад.
Подрядчик не выполнил своих обязательств, выполнив работу по капитальному ремонту поликлинике только наполовину. Сейчас идет процедура расторжения контракта, проводится государственная экспертиза. После этого пройдут торги на выполнение строительно-монтажных работ.
«К сожалению, подрядчик нас подвёл. Очень важно объяснить жителям, что произошло. Я прошу вас сопровождать эту работу. Наша задача – запустить поликлинику во втором квартале 2025 года. Жители её очень ждут, и нам важно всё довести до логического завершения», – сказал Воробьёв.
На встрече также обсудили работу по расселению аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры должны въехать жители домов №№ 3, 3а, 5, 7 и 7а, расположенных на площади Святителя Николая. Более комфортное жильё получат ещё 39 семей. Ранее в этом году новоселье отметили 62 семьи.

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#подмосковье
#московская область
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#капитальный ремонт
#капремонт
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