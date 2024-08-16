Синоптик Леус спрогнозировал возвращение жары в Москву

Фото: iStock/Oleg Elkov
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник Москву ожидает возвращение июльского тепла.
«Сейчас средняя температура воздуха с начала месяца больше чем на градус отстаёт от климатической нормы. Но погода меняется, и уже сегодня столбики термометров в Москве вернутся в рамки климатической нормы. В понедельник в Москве солнце, без дождей и по-июльски тепло — 26-28°С», — пояснил в беседе с RT Леус.
До этого Кемеровчане стали свидетелями страшной красоты – красивого и мощного раската молнии.
«Страшно красивые кадры в 4:30», — приводит «Сiбдепо» сообщение одного из увидевших это явление.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказывал, какая погода нас ждёт на выходных.
Читайте также:
«Избежать не удастся»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву в ближайшие дни
Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду на выходных
Лето опять на первом плане? Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Мелисса Тимофеева