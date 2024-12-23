Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю

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Наступила предновогодняя неделя, одна температура воздуха москвичей и жителей области морозами не пугает. Чего ожидать дальше?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что впереди москвичей и жителей области ожидает скучная, серая, скользка, однообразная погода.
По его словам, в ночь на Новый год ожидается до -9 градусов с небольшим снегом.
Ранее Шувалов назвал новогоднюю ночь идиллической, потому что морозы и снег вернутся, создавая особенную атмосферу праздника.
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«Небольшой снежок ожидается во вторник и среду, но вряд он прикроет землю больше, чем одним-двумя сантиметрами. А температура воздуха будет предзимней: 0 градусов днем, слабый минус ночью, практически без суточного холода. Будет также слабый ветер, есть вероятность образования туманов по области», — заявил синоптик.
По его словам, в ночь на Новый год ожидается до -9 градусов с небольшим снегом.
Ранее Шувалов назвал новогоднюю ночь идиллической, потому что морозы и снег вернутся, создавая особенную атмосферу праздника.
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Анастасия Бондарева