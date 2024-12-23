Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю

«Аэрофлот» объявил о начале продаж билетов со скидкой 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет в эконом-классе на внутренние рейсы России с датой вылета, начиная с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.