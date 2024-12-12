В Москве ожидаются морозы

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В Москве в выходные, 14 и 15 декабря, ожидаются морозы и снегопад. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, осадки ожидаются вечером в субботу и в ночь на воскресенье.
«Мороз <…> будет крепчать. Ночью в воскресенье и в понедельник мороз усилится до -7...-12 °С, в дневные часы в субботу в Москве -3...-5 °С, немного похолодает, к вечеру будет снегопад», — рассказал метеоролог в беседе с RT.Тем временем в других регионах России такие температурные показатели считают потеплением. К примеру, в Кузбассе в ночь на субботу обещают до -14, днем -6, а местами до -11, ночью воскресенья и вовсе — до -21. Как пишет «Сiбдепо», таким образом в Кемеровскую область к выходным вернется долгожданное тепло.
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