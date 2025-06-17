Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление

17 июня 2025, 15:21

Над морем в Краснодарском крае образовался огромный смерч

Фото: iStock/Sasithorn Phuapankasemsuk

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло редкое природное явление — смерчи, которые были запечатлены местными жителями над поселком Новомихайловским. Кадры необычного явления были опубликованы в Telegram-канале «Краснодар | Телетайп».