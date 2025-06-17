Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло редкое природное явление — смерчи, которые были запечатлены местными жителями над поселком Новомихайловским. Кадры необычного явления были опубликованы в Telegram-канале «Краснодар | Телетайп».
Во вторник, 17 июня, в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град и порывистый ветер с силами до 20 — 22 метров в секунду. Спасатели МЧС России предупредили о возможной опасности формирования смерчей над морем в зоне от Анапы до Магри.
Жителям региона настоятельно рекомендовано соблюдать осторожность и избегать нахождения на открытых пространствах во время ухудшения погодных условий.
Смерч — это мощный атмосферный вихрь, который образуется в результате сильных конвективных процессов в атмосфере. Он представляет собой вращающийся столб воздуха, который соединяет облака с земной поверхностью. Смерчи могут иметь различные размеры и интенсивность, но самые мощные из них способны вызывать значительные разрушения.
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