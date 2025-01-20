Врач рассказал, в каких случаях ОРВИ перерастает в пневмонию

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В России продолжается сезон гриппа и ОРВИ, которые, по последним данным, могут вызывать пневмонию буквально за сутки. Правда ли это, и как себя уберечь от осложнений?
Врач-терапевт, трансфузиолог, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ОРВИ перерастает в пневмонию тогда, когда переносится «на ногах».
Также врач рассказал, в чём разница между бронхитом и пневмонией.
По его словам, сейчас заболеть очень просто, поэтому нужно следить за своим состоянием и при первых признаках инфекции вызвать врача на дом.
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«Это зависит от поведения человека. Если он, заболев, лечится, то шансов у инфекции гораздо меньше, чем если он начинает на ногах переносить. Сейчас вокруг сыро — это самая гриппозная погода», — сказал он.
Также врач рассказал, в чём разница между бронхитом и пневмонией.
«Пневмония — это воспаление лёгочной ткани, а бронхит — это воспаление слизистой бронха. Воспаленный бронх может быть сужен, он отекает, воспаляется, естественно, даёт совершенно другую клинику. При бронхите дыхание — как гармошка включается. А для пневмонии характеры более высокие тона, дыхание жесткое или приглушенное, ощущается нехватка воздуха», — объяснил Звонков.
По его словам, сейчас заболеть очень просто, поэтому нужно следить за своим состоянием и при первых признаках инфекции вызвать врача на дом.
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Анастасия Бондарева