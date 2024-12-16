Синоптик назвала самую холодную ночь в Москве на этой неделе

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Самая холодная ночь в Москве на этой неделе ожидается с 18 на 19 декабря. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, минимальная температура в столице составит -15 градусов, в области — до -19.
«Сложная погода будет и в пятницу, 20 числа. Ночью будет наблюдаться мокрый снег, а днем временами осадки, не исключено, что они будут преимущественно в виде дождя. Минимальная температура в Москве и в регионе ночью 0…–5 градусов, дневная температура в столице положительная, порядка +2 градусов», — рассказала метеоролог в беседе с «Известиями».В то же время далеко не во всей России такие температуры могут назвать морозами. К примеру, в Кузбасс, как пишет «Сiбдепо», на этой неделе «вернется зима» — ночью среды столбики термометров опустятся до -29 градусов, днем — поднимутся до -21.
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