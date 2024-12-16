Синоптик назвала самую холодную ночь в Москве на этой неделе

Сельскохозяйственные производители Московской области проводят кампанию по вовлечению в оборот залежных земельных участков, которые не использовались более пяти лет. Это делается для расширения сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в регионе. На данный момент уже введено в оборот около 7,5 тысяч гектаров земли, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.