Жителей и гостей Подмосковья предостерегли от выхода на лёд водоёмов

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В Мособлпожспасе настоятельно рекомендуют любителям подлёдного лова не выходить на лёд подмосковных водоёмов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«По прогнозам синоптиков, ближайшие дни в Подмосковье будут снежными. Температура воздуха ожидается чуть ниже нуля, и только к концу недели она заметно понизится. Зимнюю рыбалку пока лучше отложить – лёд за это время ещё точно не окрепнет. К тому же масса выпавшего в регионе снега создаёт большую нагрузку на ледяную поверхность водоёмов, которая пока слишком слабая и хрупкая. Ни промоин, ни участков с трещинами не видно. Существует опасность оказаться в ледяной воде», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что безопасным считается лёд толщиной более 10 см.
«Самый хрупкий лёд – в устьях рек, протоках, в местах, где есть вмёрзшие предметы, на участках с подводными ключами и стоковыми водами. Лёд закаляется, если крепкие морозы держатся более недели. Если температура колеблется около нуля градусов, прочность льда снижается на 25%», – уточнили в Мособлпожспасе.Там напомнили, что нельзя выходить на лёд в темноте, во время метели и при колебаниях температуры воздуха.
Определить прочность ледяной кромки по следующим признакам: голубой лёд – прочный; белый – вызывает серьёзные сомнения; а матово-белый или с желтоватым оттенком – точно ненадёжен. Если лёд скрыт снежной шубой, он опасен.
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Лора Луганская