В Москве ожидают метель и гололедицу

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В Москве сегодня, 16 декабря, ожидается метель, гололедица и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, начало недели в столице будет теплым, температура будет колебаться в районе нуля.
«Порывы ветра до 17 м/сек. Начало недели будет относительно теплым. Завтра в Москве 0...-2 °С, облачно, снежно. В течение дня снег ослабнет, но будет идти без перерыва. За завтрашний день нападает около 2-3 мм свежего снега», — поделился метеоролог в беседе с RT.Тем временем в Санкт-Петербурге уже прошедшие снегопады привели к другой проблеме — шумной работе снегоуборочной техники по утрам. Однако, как сообщили «Петербургскому дневнику» в профильном комитете, коммунальщики смогли отыскать компромисс: стали отправлять на уборку средства малой механизации, которые работают тише крупной техники и не тревожат жителей многоэтажек.
«Сейчас в уборке снега задействованы 6456 дворников, на линию вышли 948 единиц техники, сброску снега с крыш обеспечивают 265 кровельщиков», — отметил глава Жилищного комитета Денис Удод.Читайте также:
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Данил Пономарев