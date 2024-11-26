Синоптик назвала самую морозную ночь в Москве на этой неделе

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Ночь на среду, 27 ноября, будет самой морозной в Москве за эту неделю. Об этом заявила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в столице опустится до -8 градусов, а в области — до -9.
«И в среду дневная температура останется слабо отрицательной: -1...- 3 °С в Москве и до -5 °С по области. Фон атмосферного давления сохранится ещё высоким, ветер будет довольно слабый, то есть почти штилевая погода», — отметила эксперт в беседе с RT.Тем временем в Кузбассе из-за холода ученики школы №8 города Белово были вынуждены сидеть на уроке в куртках. Как сообщает «Сiбдепо», вскоре выяснилось, что проблема возникла из-за порыва на внутренней системе отопления школы.
«Работы все завершены. В данный момент тепло в школе дано, сейчас чуть выше 20 градусов, где-то и больше», — приводят в издании слова директора школы Елены Никифоровой.Читайте также:
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