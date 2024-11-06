По делу об аварии в котельной в Подольске закончилось проведение экспертиз

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В рамках расследования уголовного дела об аварии в котельной в подмосковном Подольске завершено, комплексные судебные экспертизы проведены. Об этом указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия… Допрошены более 10 свидетелей, окончено производство комплексных судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия», — указано в документах.5 января 2024 года в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч граждан остались без отопления. На тот момент на улице стоял 20-градусный мороз. Аварию устранили только к 15 января. Девятого января сообщили, что КСПЗ будет национализирован.
Ранее в Подольске демонтировали разрушенную бывшую котельную. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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