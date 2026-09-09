Синоптик Позднякова не исключила, что предстоящая зима в Москве будет тёплой
Вероятность, что предстоящая зима в столичном регионе будет тёплой, высокая, однако это не связано с рябиной. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Существует примета, что отсутствие ягод рябины на деревьях обещает тёплую зиму. Однако Позднякова уточнила, что циклы роста рябины никак не связаны с погодой, и ориентироваться на такое поверье не стоит.
«Но надо отметить, что в целом в последние годы прослеживается тенденция на потепление климата в наших широтах, в большей степени за счет именно зимних месяцев. Так что стоит надеяться, что зимовать мы действительно будем в комфортных условиях», — сказала Позднякова Москве 24.
Она подчеркнула, что даже синоптики не способны сделать прогноз на месяц или на сезон вперёд, поскольку атмосфера очень подвижная и перемены в ней зависят от различных факторов. Поэтому ориентироваться на приметы для предсказания погоды не стоит, отметила синоптик.
Тем временем ближайшие дни столичный регион будет находиться в тёплом секторе атлантического циклона, добавила Позднякова в беседе с RT. В ночь на четверг столбики термометров покажут порядка +12…+14 °C, а днём потеплеет до +23…+25 °C. Такая температура соответствует последним дням августа.
«В пятницу, к сожалению, будет больше облаков и местами дождь. Но значительных осадков не ожидается. Ночью в Москве — +10…+15 °C, днём — около +20 °C», — спрогнозировала эксперт.
В субботу и воскресенье, по её словам, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +8…+14 °C, а днём — около +17…+21 °C, что превышает климатическую норму.