Синоптик Позднякова не исключила, что предстоящая зима в Москве будет тёплой

09 сентября 2026, 11:40

Фото: iStock/Scharfsinn86

Вероятность, что предстоящая зима в столичном регионе будет тёплой, высокая, однако это не связано с рябиной. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Существует примета, что отсутствие ягод рябины на деревьях обещает тёплую зиму. Однако Позднякова уточнила, что циклы роста рябины никак не связаны с погодой, и ориентироваться на такое поверье не стоит.





«Но надо отметить, что в целом в последние годы прослеживается тенденция на потепление климата в наших широтах, в большей степени за счет именно зимних месяцев. Так что стоит надеяться, что зимовать мы действительно будем в комфортных условиях», — сказала Позднякова Москве 24.

«В пятницу, к сожалению, будет больше облаков и местами дождь. Но значительных осадков не ожидается. Ночью в Москве — +10…+15 °C, днём — около +20 °C», — спрогнозировала эксперт.