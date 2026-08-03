Синоптик рассказала, когда москвичи столкнутся с пиковой жарой

03 августа 2026, 20:48

Синоптик Позднякова: москвичи столкнутся с пиковой жарой в четверг

Фото: istockphoto/lamyai

По данным столичного метеобюро, самым знойным днем текущей недели в Москве станет четверг, 6 августа. Ведущий специалист городской метеослужбы Татьяна Позднякова сообщила, что в этот день столбики термометров достигнут отметок +27…+29 градусов, что соответствует критериям «жаркой погоды» для столичного региона, пишет РИА Новости.





В начале недели, по словам синоптика, жара немного ослабнет, однако уже со среды, а возможно, и со вторника, в городе объявят предупреждение о высоких температурах. Причиной станет малооблачная погода без осадков и активный прогрев воздуха солнечными лучами.



Во второй половине недели погодный фон изменится: в Подмосковье и Москве пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Несмотря на это, существенного похолодания не ожидается — дневная температура до конца рабочей недели будет колебаться в диапазоне +24…+29 градусов, что на два-три градуса выше климатической нормы. Ночные показатели также останутся комфортными: минимальные значения составят +13…+18 градусов.





«Лето еще будет радовать нас и солнцем, и освежающими дождями», — резюмировала Позднякова.