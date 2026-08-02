Синоптик пообещал москвичам жару до +32 градусов в воскресенье

02 августа 2026, 10:43

Синоптик Леус пообещал жару до +32 градусов, а затем грозы в Москве

Фото: iStock/kieferpix

В Москве 2 августа ожидается жаркая и сухая погода, температура приблизится к максимуму нынешнего лета. Об этом в личном блоге заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.