Синоптик пообещал москвичам жару до +32 градусов в воскресенье
В Москве 2 августа ожидается жаркая и сухая погода, температура приблизится к максимуму нынешнего лета. Об этом в личном блоге заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, температура воздуха поднимется до +29...+31 градуса Цельсия, а в Подмосковье — до +27...+32 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться и стабилизируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба, что близко к нормальным показателям.
Вечером в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы, вызванные холодным фронтом. Наиболее вероятны осадки в западных и северных районах, пояснил эксперт.
В понедельник ночью местами также прогнозируются дожди, однако днем осадков не ожидается. Температура ночью опустится до +17...+19 градусов, а в дневное время поднимется до +24...+26 градусов. После жаркого воскресенья столицу ожидает небольшое похолодание, заключил Леус.
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