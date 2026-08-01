Синоптик предрекла жаркий и мокрый август в Крыму

01 августа 2026, 05:57

Синоптик Шенгелая: жара и грозы обрушатся на Крым в августе

Фото: iStock/VvoeVale

В начале августа на Крымском полуострове температура воздуха может достигать +33 °C. Об этом агентству ТАСС рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра и главный синоптик региона Вероника Шенгелая.