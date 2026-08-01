Синоптик предрекла жаркий и мокрый август в Крыму
В начале августа на Крымском полуострове температура воздуха может достигать +33 °C. Об этом агентству ТАСС рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра и главный синоптик региона Вероника Шенгелая.
По словам специалиста, в первые дни августа Крым окажется под воздействием жарких тропических воздушных масс. Большую часть времени осадков не ожидается, однако 3–4 августа ситуация может измениться: активизируется «черноморская депрессия», из-за чего в отдельных районах возможны кратковременные грозовые дожди, но температура останется высокой.
Шенгелая уточнила, что 1–2 августа ночью столбики термометров опустятся до +15–20 °C. Днём воздух прогреется до +33 °C, а северо-восточный ветер усилится до 17 м/с. Температура морской воды в Алуште составит +21 °C, в Евпатории и Черноморском — +22 °C, в Севастополе и Ялте — +24 °C, а в Азовском море — +25 °C.
Читайте также: