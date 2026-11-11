Синоптик ответил, когда начнется зима
Синоптик Шувалов: зима начнется не раньше начала декабря
Приход устойчивой зимней погоды в этом году задержится до начала декабря. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, до конца ноября сохранится затянувшаяся поздняя осень, а сильных осадков ждать не стоит. Информацию приводит RT.
«У нас идёт совершенно чёткое запоздание с наступлением устойчивой зимней погоды: она придёт только в первой декаде декабря, раньше можно не ждать», — отметил специалист.Шувалов пояснил, что задержка связана с характером движения циклонов и антициклонов. Расположение атмосферных вихрей препятствует поступлению холодного воздуха с севера, при этом с юга с небольшими перерывами приходят антициклоны.
«Все атлантические циклоны идут по северным морям, закрывая Арктику от проникновения холодного воздуха», — уточнил эксперт.По его оценке, до конца месяца будет преобладать преимущественно сухая погода, а возможные осадки окажутся непродолжительными. При этом отсутствие осадков не означает ясного неба: прогноз предполагает облачность и пасмурную погоду, предупредил синоптик.
«Поэтому сильных осадков до конца месяца, наверное, ждать не стоит, они будут очень непродолжительными. Затянувшаяся поздняя осень — вот, что нас ждёт в ближайшее время до начала декабря», — добавил он.Таким образом, переход к устойчивым зимним условиям откладывается. В ближайшее время характер погоды будет скорее осенним, чем зимним.