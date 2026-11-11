Синоптик ответил, когда начнется зима

11 ноября 2026, 16:25

Синоптик Шувалов: зима начнется не раньше начала декабря

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Приход устойчивой зимней погоды в этом году задержится до начала декабря. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По словам синоптика, до конца ноября сохранится затянувшаяся поздняя осень, а сильных осадков ждать не стоит. Информацию приводит RT.





«У нас идёт совершенно чёткое запоздание с наступлением устойчивой зимней погоды: она придёт только в первой декаде декабря, раньше можно не ждать», — отметил специалист.



«Все атлантические циклоны идут по северным морям, закрывая Арктику от проникновения холодного воздуха», — уточнил эксперт.

«Поэтому сильных осадков до конца месяца, наверное, ждать не стоит, они будут очень непродолжительными. Затянувшаяся поздняя осень — вот, что нас ждёт в ближайшее время до начала декабря», — добавил он.