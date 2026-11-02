Синоптик предупредил о снеге и ночных морозах в Москве

02 ноября 2026, 10:29

Синоптик Ильин: снег в Москве может выпасть уже 3 ноября

Фото: iStock/vkph

На рабочей неделе в Москве ожидаются снег и ночное похолодание до минус четырёх градусов. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.