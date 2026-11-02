Синоптик предупредил о снеге и ночных морозах в Москве
На рабочей неделе в Москве ожидаются снег и ночное похолодание до минус четырёх градусов. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В беседе с RT специалист рассказал, что в понедельник в столице сохранится сухая погода со слабым ветром. Днём воздух прогреется до пяти — семи градусов тепла, а в Подмосковье термометры покажут от трёх до восьми градусов выше нуля.
В ночь на вторник, третьего ноября, в регион придут другие воздушные массы. До конца рабочей недели дневная температура в городе составит два — пять градусов тепла. В ближайшие две ночи столбики термометров опустятся до значений от минус одного до плюс двух градусов, затем — от минус четырёх до плюс одного градуса.
Ильин ожидает на неделе дождь, мокрый снег и снег. Первые снежинки могут появиться уже во вторник утром и вечером. В утренние часы возможен туман. По прогнозу синоптика, снег не задержится надолго.
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