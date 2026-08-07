Синоптик ответил, когда закончится аномальная жара в России
В этому году август встретил россиян аномальной жарой. В некоторых регионах воздух прогрелся до 40 градусов, а в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. Как рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, причиной пекла стал Азовский антициклон.
По его словам, которые приводит URA.RU, 7 августа жара еще держится в европейской части России, включая ЦФО и Поволжье. Здесь столбики термометров днем показывают от 27 до 32 градусов. На юге так же сохранится зной.
В субботу эпицентр сместится на южные и уральские территории: от Новороссии до Южного Урала температура поднимется до 33-38 градусов, а в степях между Азовским и Каспийским морями — до 40. Такая же погода настигнет Урал — от Екатеринбурга до Тюмени.
В воскресенье холодный фронт доберется до Центральной России и Поволжья — там ожидаются комфортные 21-26 градусов. На Южный Урал также придет похолодание. Однако на юге Европейской части страны пекло задержится еще на сутки.
Как подчеркнул Ильин, для европейской части, ЦФО и Южного Урала зной завершится уже в выходные. Однако в южных районах Западной Сибири в начале следующей недели сохранится жара за 30 градусов. Основной период аномальной жары для большинства регионов останется позади.
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