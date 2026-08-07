Синоптик ответил, когда закончится аномальная жара в России

07 августа 2026, 16:41

Синоптик Ильин: аномальная жара в России пойдет на спад на выходных

Фото: iStock/kieferpix

В этому году август встретил россиян аномальной жарой. В некоторых регионах воздух прогрелся до 40 градусов, а в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. Как рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, причиной пекла стал Азовский антициклон.