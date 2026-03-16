Минтранс Подмосковья порекомендовал мотоциклистам не торопиться открывать сезон
Мотоциклистам в Подмосковье не стоит торопиться с открытием сезона. Об этом предупредили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Как пишет Агентство городских новостей «Москва», в ведомстве напомнили, что сейчас в Московском регионе межсезонье — погода нестабильная, возможны перепады температуры от плюса к минусу, ночные заморозки и гололедица. Из‑за этого дорожное покрытие может быстро меняться — от сухого к мокрому и скользкому. В Минтрансе также не советуют преждевременно менять зимние шины на летние.
Мотоциклистов призвали соблюдать повышенную осторожность. В частности, не пользоваться телефоном во время движения, избегать резких манёвров, ехать плавно, держать скорость и дистанцию.
Также рекомендуется объезжать лужи, заранее снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами, а особенно внимательно проезжать мосты, эстакады, участки с уклоном и низины.
