Москва готовится побить температурный рекорд
Погоду в Москве в ближайшие дни будет определять антициклон. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
В начале рабочей недели москвичей ожидает переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -3…-1 °C. В центре города мороз будет менее интенсивным.
В дневное время воздух прогреется до +11…+13 градусов. Такой температурный режим сохранится до конца недели, рассказала Позднякова в беседе с RT.
Причем в понедельник, 16 марта, столица установит новый рекорд температуры. Ожидается, что средний показатель будет на 6-7 градусов выше нормы, заключила синоптик.
