Врач раскрыла опасность хронического недостатка сна

29 октября 2026, 08:05

Сомнолог Суша: Сон менее шести часов в сутки опасен для здоровья

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сон менее шести часов в сутки опасен для здоровья. Об этом сообщила врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша, передает «Лента.ру».