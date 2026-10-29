Врач раскрыла опасность хронического недостатка сна
Сон менее шести часов в сутки опасен для здоровья. Об этом сообщила врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, постоянный недостаток сна вызывает в организме каскад нарушений, затрагивая все важные системы. Особенно уязвима сердечно-сосудистая система. В норме артериальное давление естественным образом снижается во время ночного отдыха. Однако при недостатке сна этот механизм нарушается, что увеличивает риск гипертонии, инфарктов и инсультов почти на 50%.
Суша также отметила негативное влияние на метаболизм. Недостаток сна нарушает гормональный баланс: уровень грелина (гормона голода) повышается, а лептина (гормона сытости) снижается. Это приводит к усилению аппетита и тяге к углеводам, что, в свою очередь, способствует набору лишнего веса и снижению чувствительности тканей к инсулину.
Сон является фундаментальной биологической потребностью, подчеркнула врач. Игнорирование сигналов организма о необходимости отдыха может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сомнолог рекомендовала избегать маскировки усталости кофеином и вместо этого придерживаться правильной гигиены сна.
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