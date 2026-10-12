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Эксперт по долголетию назвал настоящий «эликсир молодости»

Специалист по долголетию Васкес: Физическая активность — это эликсир молодости
Фото: iStock/Harbucks

Эксперт по долголетию Маркос Васкес заявил, что одна привычка является настоящим «эликсиром молодости». Об этом пишет издание ABC.



По словам специалиста, физическая активность — это «эликсир молодости», который невозможно заменить ничем. Согласно его мнению, если человек ведет малоподвижный образ жизни, то даже самое здоровое питание не сможет существенно продлить жизнь.

Эксперт предупреждает, что отсутствие физической активности приводит к негативным последствиям для организма. Мышцы перестают расти, сила снижается, суставы разрушаются, а состояние сердечно-сосудистой системы ухудшается.

Васкес рекомендует включать в ежедневный режим физические нагрузки, такие как прогулки и силовые тренировки. Он подчеркивает, что сила хвата играет более важную роль для продления жизни, чем уровень холестерина и артериальное давление.

Екатерина Коршунова

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