Эксперт по долголетию назвал настоящий «эликсир молодости»

12 октября 2026, 11:41

Специалист по долголетию Васкес: Физическая активность — это эликсир молодости

Фото: iStock/Harbucks

Эксперт по долголетию Маркос Васкес заявил, что одна привычка является настоящим «эликсиром молодости». Об этом пишет издание ABC.