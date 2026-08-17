Синоптик пообещала москвичам комфортную погоду до конца недели

17 августа 2026, 12:05

Синоптик Позднякова: в Москве на текущей неделе ожидается до +20…+25 °C

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В столичном регионе на текущей неделе установится теплая погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В разговоре с «Известиями» синоптик уточнила, что ночами воздух будет прогреваться до +17 °C. Во вторник днем ожидается до +22…+24 °C, а в среду потеплеет до +23…+25 °C.





«В четверг и пятницу в столичном регионе установится переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура составит +12…+17 °C, днем — около +20…+25 °C», — сказала Позднякова.

«У нас в прогнозах частые дожди. С понедельника по четверг локально могут быть осадки. Но, конечно, сильных дождей не стоит ждать. В понедельник и во вторник ожидаются прояснения, меньшая их вероятность имеется в среду и четверг, а в пятницу будет солнечный день без осадков», — отметил специалист.