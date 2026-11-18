18 ноября 2026, 08:12

Диетолог Байтурова предупредила о риске рака при частом питье сладкой газировки

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Регулярное употребление сладкой газировки может нанести значительный вред здоровью, особенно если речь идет о детях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила врач-диетолог, эндокринолог ОН КЛИНИК Евгения Байтурова.