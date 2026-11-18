Диетолог предупредила о повышающем риск рака популярном напитке
Регулярное употребление сладкой газировки может нанести значительный вред здоровью, особенно если речь идет о детях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила врач-диетолог, эндокринолог ОН КЛИНИК Евгения Байтурова.
По ее словам, сладкие газированные напитки содержат избыточное количество сахара, а также красители и усилители вкуса, вызывающие привыкание и оказывающие токсичное воздействие на печень. Употребление сахара в жидком виде часто проходит незаметно для ребёнка, который может выпить значительно больше газировки, чем съесть сладостей, пояснила специалист.
Врач отметила, что регулярное употребление газированных напитков может привести не только к сахарному диабету типа II, но и к другим серьёзным заболеваниям, таким как ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени, сосудистые и кардиологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язва), остеопороз, кариес и болезни почек.
При неблагоприятном развитии событий эти заболевания могут перерасти в онкологические. Важно помнить, что газированная минеральная вода также может быть вредна. Диетолог рекомендует выпускать из неё газ перед употреблением.
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