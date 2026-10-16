Таяние «Ледника судного дня» может привести к затоплению всех прибрежных городов
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, известный как «Ледник судного дня», тает стремительнее, чем предполагали исследователи. По данным CNN, к 2100 году из‑за него уровень моря может вырасти примерно на три сантиметра.
Однако долгосрочные последствия могут быть куда масштабнее. Учёные установили, что тёплая вода проникает под ледяной массив, ускоряя его разрушение. В случае полного распада ледника уровень мирового океана способен подняться приблизительно на три метра.
Такая динамика несёт серьёзные риски: под угрозой затопления окажутся прибрежные города — от Майами до Манилы. Кроме того, Туэйтс сейчас удерживает другие антарктические ледники от сползания в океан, поэтому его разрушение многократно усилит опасность наводнений.
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