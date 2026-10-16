Таяние «Ледника судного дня» может привести к затоплению всех прибрежных городов

16 октября 2026, 00:47

«Ледник судного дня» может поднять уровень мирового океана вдвое сильнее

Фото: iStock/SL_Photography

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, известный как «Ледник судного дня», тает стремительнее, чем предполагали исследователи. По данным CNN, к 2100 году из‑за него уровень моря может вырасти примерно на три сантиметра.