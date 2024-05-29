Синоптик Позднякова: Москвичей ожидает летняя жара

Три дня назад в работе одной из крупнейших курьерских компаний СДЭК произошел сбой. На сайте компании сообщили, что сервис доставки по техническим причинам не работает и клиенты временно не смогут получить или отправить посылку. Ответственность за проблемы в работе компании взяла на себя украинская хакерская группировка Head Mare.