Синоптик Позднякова: Москвичей ожидает летняя жара

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает летняя жара уже на этой неделе.
«Последняя неделя мая в Москве обещает жаркую погоду. Солнечную и сухую погоду обеспечит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим влиянием большую часть европейской части России. <…> Расчеты показывают, что в этом году и 1 июня будет жарким», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что в пятницу в Московском регионе может быть дождь.
«Но это продлится буквально один день. До конца недели в Москве и области погода ожидается без существенных дождей. Температура в субботу и воскресенье 23-28°С», — добавил в беседе с RT Ильин.
Ранее в беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал, какая погода ждёт жителей столичного региона на ближайших выходных.
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