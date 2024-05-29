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Синоптик Позднякова: Москвичей ожидает летняя жара

29 мая 2024, 13:07
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает летняя жара уже на этой неделе.
«Последняя неделя мая в Москве обещает жаркую погоду. Солнечную и сухую погоду обеспечит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим влиянием большую часть европейской части России. <…> Расчеты показывают, что в этом году и 1 июня будет жарким», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что в пятницу в Московском регионе может быть дождь.



«Но это продлится буквально один день. До конца недели в Москве и области погода ожидается без существенных дождей. Температура в субботу и воскресенье 23-28°С», — добавил в беседе с RT Ильин.

Ранее в беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал, какая погода ждёт жителей столичного региона на ближайших выходных.

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К покосу травы привлекли более 15 тыс. подмосковных коммунальщиков
29 мая 2024, 13:16

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье для покоса травы задействованы более 15 тыс. сотрудников коммунальных служб. Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Поддержание газонов, придомовых территорий и детских площадок в надлежащем состоянии – главная задача коммунальщиков в летний период. На территории Подмосковья – более 15 тыс. дворовых территорий и свыше 2,5 тыс. общественных пространств с озеленением. В покосе задействованы больше 15 тыс. сотрудников 842 управляющих компаний», – уточнил Мурашов.
Как отметили в министерстве, управляющие компании вместе с территориальными управлениями Минчистоты следят за состоянием зелёных насаждений и своевременно косят траву.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
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В России семьям с детьми будут выплачивать «налоговый кешбэк»
Минтруд сообщил о порядке выплаты налогового кешбэка семьям с детьми
29 мая 2024, 13:13

Фото: iStock/macniak

Российским семьям с двумя и более детьми будут возвращать «налоговый кешбэк». О порядке выплат рассказал РБК со ссылкой на Минтруда РФ.
Проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» был разработан в рамках ведения прогрессивной шкалы налогообложения. Такая мера, как сообщили в Минтруда, позволит семьям, имеющим низкий доход, снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%.

Вычеты смогут оформить работающие родители, опекуны и попечители с двумя и более детьми. Главное условие для возвращения «налогового кешбэка» заключается в том, что среднедушевой доход в семье должен составлять менее 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе. Возраст детей не должен превышать 18 лет или 23 лет, если ребёнок обучается на очной форме. Родители же не должны числится в должниках по алиментам.

Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2026 году. На финансирование этой программы будет уходить порядка 101 миллиарда рублей ежегодно.

Для получения «налогового кешбэка» необходимо подать заявление с 1 мая до 1 октября. Выплаты будут начисляться раз в год.

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#минтруд
#выплаты
#кешбэк
#налоги
#семьи с детьми
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В Подмосковье открыли новые пешеходные пути через железнодорожные пути
29 мая 2024, 12:59

Фото: istockphoto / Lemon Pie

Восемь новых пешеходных переходов через железнодорожные пути открылись в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новые переходы появились на станциях Львовская, Шарапова охота, Чепелево, Серпухов, остановочных пунктах Акри и Тесна, а также возвели два на станции Электросталь.

«Переходы оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Для увеличения обзора видимости на них обустроены накопительные площадки S-образной формы, которые помогают пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в регионе идет строительство ещё шесть одноуровневых переходов на пяти станциях МЖД.

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#пешеходный переход
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«Смертельно опасно»: Врач рассказал, как загар разрушает организм человека
Врач Хорошев: в погоне за загаром можно получить солнечный ожог
29 мая 2024, 12:46

Фото: iStock/vchal

Наступило время солнечных дней и голубого неба. Многие люди стараются приобрести красивый ровный загар без вреда для здоровья, но только единицам удаётся этого достичь, потому что риск тепловых ударов и солнечных ожогов очень велик.
Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что за загар отвечают клетки — меланоциты, регулирующие поглощение солнечных лучей.

«Загорать вообще не нужно, это категорически вредно. У нас в коже есть клетки — меланоциты, они существуют для того, чтобы поглощать и оставлять в себе энергию фотонов — ультрафиолетовых лучей. Люди, у которых кожа полна меланоцитами, чаще умирают, больше шансов на долговременное проживание имеют люди, у которых меланоцитов в кожи очень мало — со светлой кожей», — объяснил эксперт.
Люди со светлой кожей, по мнению врача, счастливые, потому что защищены от болезни «меланома».

Специалист рассказал, что в погоне за загаром можно получить солнечный ожог, который провоцирует другие недуги.

«Ультрафиолетовые лучи проникают вглубь кожи и не только повреждают ДНК, что приводит к раку, но и разрушают волокна белковые ферменты кожи, что приводит к её скорому старения и дряблению. Происходит массовая интоксикация, как и при любом ожоге, то есть ткани разрушаются, результаты разрушений поступают в кровь, возникает массовое повреждение почек и большая нагрузка на печень. Человек оказывается в состоянии некомфортном и рискованном», — рассказал собеседник.

Чтобы не получить солнечный ожог, Врач Хорошев призвал соблюдать простые правила: пользоваться кремами с максимальной защитой — от 50%, с 11:00 до 16:00 находиться в тени, ходить в светлой одежде с длинными руками, использовать солнцезащитные очки и соблюдать питьевой режим.

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#очки
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В России могут появиться соцсертификаты при отсутствии мест в детсаду
29 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Госдуме подготовили законопроект о предоставлении социальных сертификатов при отсутствии мест в детском саду.
«ЛДПР вносит в думу законопроект о предоставлении соцсертификатов при отсутствии мест в детском саду. Инициатива предполагает предоставлять социальный сертификат на оплату услуг по уходу за ребенком родителям, чьи дети не получили место в государственной или муниципальной организации дошкольного образования», – приводит АГН «Москва» сообщение фракции ЛДПР.

А эксперты «Авито Работы» напомнили о защите ТК РФ всех слоёв работающего населения, в том числе родителей, которые обладают уникальными правами.

«Работодатель не может расторгнуть трудовой договор с женщиной, имеющей ребёнка до трёх лет, с одинокими отцом или матерью, воспитывающими ребёнка до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет. Работающим женщинам с детьми до 1,5 лет положен обеденный перерыв и дополнительные промежутки времени не реже чем каждые три часа и продолжительностью не менее 30 минут каждый», — приводит RT комментарий экспертов.

Также именно работающие родители в штате имеют приоритетное право выбора более удобного графика и режима работы.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

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#рф
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Подмосковная команда стала призером всероссийский соревнований по ИИ
29 мая 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковная команда стала серебряным призером Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса прошел в РГУ имени Косыгина. Участие приняли порядка 14 команд из 7 регионов России.

«Сборная Орехово-Зуевского ГГТУ «Информатика» под руководством капитана, старшего преподавателя Андрея Можаева, и студентов 3-го курса Максима Прилепина, Марии Разарёновой и Андрея Черницова, стала серебряным призером соревнований. Команды представляли работы в 4 тематических треках, продемонстрировав знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, все финалисты получили памятные призы от проекта Знание.Вики и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill.

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«Под чужим флагом»: Коротченко раскрыл, кто атаковал СДЭК и чем ответит глава МО Белоусов
Военэксперт Коротченко: за атакой на СДЭК могли стоять Польша, Эстония или Латвия
29 мая 2024, 12:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Три дня назад в работе одной из крупнейших курьерских компаний СДЭК произошел сбой. На сайте компании сообщили, что сервис доставки по техническим причинам не работает и клиенты временно не смогут получить или отправить посылку. Ответственность за проблемы в работе компании взяла на себя украинская хакерская группировка Head Mare.
О том, кто на самом деле причастен к взлому СДЭК и почему с назначением нового министра обороны Андрея Белоусова Россия будет защищена от кибератак, в беседе с «Радио 1» рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В любом случае необходимо расследование этого инцидента, желательно, с подключением соответствующей государственной структуры. У нас есть органы, которые занимаются учетом, анализом и в целом данной проблематикой. На мой взгляд, необходимо, чтобы было проведено расследование с участием представителей государства», – сообщил эксперт.

По его словам, СДЭК – это федеральный сервис, который реализует очень важную функцию, поэтому для этой компании данный инцидент имеет существенное значение и последствия. На вопрос о том, могли ли за атакой на сервис СДЭК действительно стоять украинские хакеры или их заявления являются не более чем частью информационной войны, Коротченко ответил, что исключать того, что с инцидентом связана Украина, нельзя.

«Конечно же за любое успешное преступление подобного рода есть желающие «получить лавры». Но я думаю, здесь 50 на 50. Операции в киберпространстве имеют самостоятельное значение с точки зрения воздействия на страну-противника. Поэтому я очень рассчитываю, что с приходом Андрея Белоусова на пост министра обороны России ситуация изменится. Он новых взглядов, включая те моменты, которые имеют значение для деятельности ведомства. Будет создано полноценное киберкомандование, которое будет заниматься вопросами защиты нашей критической информационной инфраструктуры и проводить соответствующие операции против противника», – заявил эксперт.

Масштабный сбой СДЭК: причастны ли хакеры из Украины и связь главы компании с СВО
Масштабный сбой СДЭК: причастны ли хакеры из Украины и связь главы компании с СВО

Коротченко также не исключил, что к атаке на СДЭК могли быть причастны другие страны, которые заинтересованы в подрыве российской кибербезопасности.

«Мы не можем исключить, что атака не была произведена под чужим флагом. Сейчас в Эстонии есть центр киберопераций НАТО, мы объект для него. Соответствующий центр киберопераций есть в Польше, Германии, Латвии. Все они нацелены против российской критической инфраструктуры и сервисов федеральных, которые выполняют те или иные функции общефедерального значения», – поделился предположениями Коротченко.

Он также заявил, что украинские хакеры были прикрытием для того, чтобы не дать возможность расследованию пойти по правильному пути. Все версии должны быть отработаны и выводы должны быть сделаны, заключил собеседник «Радио 1».

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#атака
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В Воронеже мигранты ночуют под стенами вуза для сдачи экзамена по русскому языку
29 мая 2024, 12:09

Фото: istockphoto/shironosov

Мигранты в Воронеже ночуют под стенами местного вуза (ВГУ), чтобы не терять очередь на тестирование по русскому языку и истории. Об этом сообщает телекомпания «Вести Воронеж».
Воронежский госуниверситет является единственным центром тестирования после того, как частным организациям запретили принимать экзамен у мигрантов. Без результатов такого экзамена нельзя получить патент или разрешение на работу. По словам одного из ожидающих сдачи тестирования мужчины, люди проводят здесь целые сутки.

«Спят здесь, едят здесь», – сказал он.

По данным журналистов, записаться на экзамен можно только три дня в неделю. Если не оформить патент вовремя, мигранту грозит штраф. В самом вузе не смогли прокомментировать ситуацию.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин высказывался о мигрантах, приезжающих в РФ. Он подчеркнул, что те, кто хотят работать в стране, должны знать ее культуру, традиции и язык. Для этого в дружественных странах нужно создавать условия для изучения русского языка.

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#россия
#русский язык
#образование
#экзамены
#мигрант
#мигранты
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Скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже обсудят в Госдуме
29 мая 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

История с раздеванием школьниц перед Единым госэкзаменом в Воронеже будет обсуждаться на пленарном заседании в Государственной думе РФ. Эту тему намерена поднять председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в свою очередь заявила, что вся ситуация требует дополнительной проверки, передаёт телеграм-канал SHOT. По её словам, если подтвердится, что девочек заставляли раздеваться и снимать нижнее бельё, то это является не просто нарушением, а преступлением. В таком случае сотрудники администрации школы и охранник будут привлечены к ответственности.

Ранее ученицы одной из школ в Воронеже рассказали, что им пришлось снимать перед экзаменом нижнее бельё. Металлоискатель срабатывал даже после того, как были оставлены все украшения, ремни и даже обувь. У одной из учениц на трусах оказалась какая-то металлическая пряжка. Другой пришлось снимать лифчик и нести его на экзамен в руках. Школьница приходили в класс в слезах. По словам учениц, девятерым из них пришлось снимать с себя какие-то предметы нижнего белья.

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