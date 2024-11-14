Синоптик Позднякова: Москву ожидает пониженное атмосферное давление

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Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о пониженном давлении в Москве в начале следующей недели.
«В понедельник, 18 ноября, значения атмосферного давления будут ещё ниже, но всё так же будут преобладать положительные температуры воздуха. В ночные часы столбики термометров будут колебаться у отметки от нуля до плюс трех градусов, а в дневные часы температура воздуха составит плюс 2-5°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Тем временем в Кузбасс уже идёт настоящая зима. Согласно прогнозам, уже в эту ночь в регионе ожидается до -20°C. Однако, как пишет «Сiбдепо», уже к выходным температурные значения примут плюсовые значения.
Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что погода в столице в конце недели будет тёплой.
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