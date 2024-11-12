В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесные специалисты и натуралисты-любители отметили повторное цветение многих растений в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Васильки, яснотки, одуванчики, клевер и другие растения спешат воспользоваться отсутствием устойчивых холодов. Лес радует в любое время года. Даже в предзимье во время прогулок можно встретить и цветущие, и выделяющиеся на фоне опавшей листвы зимнезелёные травы. И хотя ноябрь часто называют самым мрачным месяцем, в этом году природа радует разнообразием красок», – отметили в ведомстве.Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Радио 1», что погода в Московском регионе на фоне потепления вновь «вернулась из зимы в осень».
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