Синоптик Позднякова назвала самую холодную ночь на неделе

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Ноябрь радует жителей Москвы и Подмосковья своей благоприятной погодой, но долго ли она еще будет, и когда ожидать первых зимних холодов?
Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала про самый неприятный погодный сюрприз на наступившей неделе.
По ее словам, начиная с четверга погода будет формировать небольшой волновой циклон, который проявит себя небольшим снегом.
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«Замерзшая вода и гололедица станут самым неприятным моментом погоды в последних числах ноября. Погода будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому до среды будет облачно с прояснениями без существенных осадков. В ночные часы температуры будут понижаться до отрицательных значений, но небольших. Самая прохладная ночь ожидается на среду до -6, -8 градусов. К утру небо затянут облака, осадков не будет, но отрицательная температура удержится», — поделилась прогнозом синоптик.
По ее словам, начиная с четверга погода будет формировать небольшой волновой циклон, который проявит себя небольшим снегом.
«А в пятницу снег сменится осадками, температура может стать положительной. В субботу и воскресенье ожидается довольно теплый антициклон. Ветер на предстоящей неделе будет 2-7 м/с. Мы будем ощущать ту температуру, которую будет показывать термометр на станциях», — сказала специалист.
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Анастасия Бондарева