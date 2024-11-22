Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание на следующей неделе в Москве

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Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни южный циклон принесёт потепление столице, однако оно продлиться недолго, и уже к следующей неделе Москву ожидает похолодание.
«К среде фон температуры приблизится к климатической норме. Ночные значения составят от -2 до -7°C, а дневные – от -1 до -6°C. Это, можно сказать, начало метеорологической зимы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
А в Кузбассе в городе Юрга спасли трёх несовершеннолетних мальчиков, оказавшихся на тонком льду реки Томь. После спасения медицинская помощь детям не понадобилась, однако жителя\м всё равно напомнили о мерах предосторожности в осенне-зимний период, когда на водоёмах устанавливается полноценный ледяной покров.
«Этот случай стал напоминанием о важности соблюдения правил безопасности вблизи водоёмов в зимний период, особенно в период установления ледового покрова. Лёд может казаться прочным, но он способен разрушиться в любой момент. Спасатели же, как всегда, продемонстрировали свою готовность прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Важно помнить, что безопасность превыше всего», — приводит «Сiбдепо» сообщение Агентства по защите населения и территории Кузбасса.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области с выходных начнутся отрицательные температуры.
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