Синоптик Позднякова пообещала москвичам тёплую погоду на текущей неделе

14 сентября 2026, 17:32

Фото: iStock/DOF

Погода в столичном регионе на текущей неделе будет выше климатической нормы, характерной для середины сентября. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей синоптик уточнила, что в понедельник максимальная температура составила +17…+19 °С. Ночь на вторник ожидается тёплой — минимальная температура по Москве составит порядка +10…+12 °С, по области — около +8…+13 °С. Днём во вторник не исключены кратковременные дожди, а столбики термометров покажут +15…+20 °С.





«Ночная температура в среду в Москве +7…+9 °С, по области +5…+10 °С. Это, наверное, будет самая холодная ночь на этой неделе. Дневная температура: +16…+18 °С в Москве, по области +15…+20 °С», — уточнила Позднякова.

«Только в пятничный день обещают более высокую температуру воздуха — +17...+22 °C. То есть на этой неделе у нас восстановится погода, характерная для периода бабьего лета», — заключила Позднякова.