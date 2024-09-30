Синоптик Позднякова предупредила о сильном ветре в Москве

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 1 октября в Москве ожидается сильный ветер.
Также она добавила, что при этом в первый день октября дождей не ожидается.
А замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что прошедший сентябрь стал самым тёплым за время наблюдений.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.
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«Ночью – 7-9°C, днем – 16-18°C и будет довольно плотный ветер: порывы могут достигать 12-14 м/с. Хотя ветер и сменит направление на восточное, юго-восточное, будет ощущение, что он довольно холодный», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что прошедший сентябрь стал самым тёплым за время наблюдений.
«У нас практически всего один день — 23 сентября — температура была на два градуса ниже нормы. Остальные все выше нормы. И очень сухой месяц. Только за счёт последних трёх дней — 27, 28 и 29-го — были дожди», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.
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Мелисса Тимофеева