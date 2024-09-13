Синоптик Позднякова раскрыла погоду в Москве на выходных

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в эти выходные Москву ожидает тёплая, комфортная для отдыха погода.
«Минимальная ночная температура в субботу в Москве 15-17°С, по области 12-17°С. Практически такая же температура будет по региону и в воскресенье — 13-15°С. Максимальная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве 24-26°С, по области 22-27 °С. И сохранится плотный юго-восточный ветер, днём скорость ветра — 5-10 м/с. Погода вполне комфортная для отдыха», — отметила в беседе с RT Позднякова.
А жители Кузбасса в минувшую ночь смоги полюбоваться красивым природным явлением – полярным явлением. Так, жители разных районов региона поделились кадрами и видео красивого ночного неба. Как пишет «Сiбдепо», причиной яркого ночного зарева стала магнитная буря.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве до конца второй декады сентября.
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