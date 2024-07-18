Синоптик Позднякова раскрыла погоду в Москве в выходные

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала улучшение погоды в Москве в выходные.
«В выходные дни погода в Москве улучшится. Хотя сохранится в основном погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Температура воздуха понизится, мы будем находиться в другой воздушной массе, и при сохранении северо-западного ветра минимальная температура в Москве в пределах 15-17°С, максимальная — около 25°С», — отметила в беседе с RT Позднякова.
А Кузбасс в эти выходные ожидает тропическая погод с дождями и ливнями. Об этом сообщил региональный Гидрометеоцентр. Так, в субботу, 20 июля, жителей ожидает до 29°C с кратковременными дожди и грозами. Как пишет «Сiбдепо», на следующий день будет немного прохладнее, температура опуститься до 27°C.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться.
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Мелисса Тимофеева