Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве прекратятся дожди
В Москве и Подмосковье 14 и 15 октября ожидаются дожди, местами сильные. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, регион находится под влиянием атмосферного фронта. В среду температура воздуха составит +11…+12 °C. В ночь на четверг в Подмосковье местами пройдут сильные дожди, а днём осадки будут небольшими и умеренными.
В ночь на 15 октября столбики термометров покажут +7…+9 °C. Днём воздух прогреется до +10…+12 °C. Таким образом, в ближайшие два дня в столичном регионе сохранится дождливая погода.
В пятницу, 16 октября, атмосферное давление повысится, а погоду начнёт определять антициклон. По прогнозу Поздняковой, дожди прекратятся, а дневная температура достигнет +14…+16 °C.
Похожая погода сохранится и в субботу. В воскресенье, 18 октября, воздух прогреется до +12…+17 °C. Таким образом, после дождливой середины недели в столичном регионе ожидаются сухие и более тёплые дни.
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