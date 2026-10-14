Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве прекратятся дожди

14 октября 2026, 12:39

Осадки в столичном регионе продлятся до четверга

Фото: istockphoto / Germanovich

В Москве и Подмосковье 14 и 15 октября ожидаются дожди, местами сильные. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.