Роспотребнадзор напомнил грибникам главное правило
Роспотребнадзор напомнил о главном правиле при сборе грибов. Заявление ведомства приводит РИА Новости.
Специалисты отметили, что опытные грибники придерживаются принципа «сомневаешься — не бери». Если нет полной уверенности в том, что гриб съедобен, то лучше отказаться от его употребления. У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, распознать которые непросто, а народные методы проверки часто подводят, поэтому рисковать своим здоровьем и здоровьем близких не следует.
Специалисты также посоветовали не собирать грибы рядом с дорогами, промышленными зонами и свалками, где скапливаются тяжелые металлы и вредные вещества. Даже пробовать их в сыром виде опасно. Перед готовкой грибы нужно тщательно промыть и удалить поврежденные части, при варке стоит несколько раз сменить воду, а при солке и мариновании строго следовать проверенным рецептам.
Ранее биолог Дмитрий Сафонов назвал самый распространенный в подмосковных лесах ядовитый гриб.
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