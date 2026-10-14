Роспотребнадзор напомнил грибникам главное правило

14 октября 2026, 12:18

Роспотребнадзор призвал грибников соблюдать правило «сомневаешься – не бери»

Фото: iStock/PIKSEL

Роспотребнадзор напомнил о главном правиле при сборе грибов. Заявление ведомства приводит РИА Новости.