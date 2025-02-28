Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая весна

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Февраль подошел к концу, а значит, зима позади. Чего ждать от первых дней весны?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что начало весны огорчит москвичей и жителей области.
По ее словам, до 7 марта погода будет облачной с мокрым снегом и дождем, хотя температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.
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«Яркой, солнечной, сухой погоды у нас практически больше не будет. Да, в субботу существенных осадков не ожидается, но облаков будет больше, хотя температура воздуха в дневные часы ожидается слабоположительная», — сказала синоптик.
По ее словам, до 7 марта погода будет облачной с мокрым снегом и дождем, хотя температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.
«По ночам и в утренние часы возможно образование гололедицы. Но тепло будет идти исключительно на повышение температуры, на нагрев окружающего воздуха. Мы рассчитываем, что весна в этом году будет ранней именно из-за отсутствия снежного покрова», — сообщила Позднякова.
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Анастасия Панченко