Синоптик Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России

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В марте ожидается избыток осадков на Урале, в Сибири и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Синоптик подчеркнул, что данная ситуация затронет и тихоокеанское побережье страны, куда входят Магаданская и Амурская области, Хабаровский и Приморский край, а также Сахалин. Дефицит осадков, по словам Вильфанда, ожидается на самом юге Якутии, Чукотке, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.
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Екатерина Коршунова