Умер звукорежиссёр Пётр Пивоваров
1 августа 2025 года скончался известный российский звукорежиссёр Пётр Пивоваров. Ему был 71 год.
Коллеги вспоминают Петра Викторовича как внимательного и требовательного мастера, который всегда стремился к совершенству в своей работе. Его творческий подход и умение находить необычные звуковые решения сделали его настоящим профессионалом.
Прощание с Петром Пивоваровым состоится 6 августа в Москве. Церемония прощания пройдёт в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого, после чего его похоронят в Долгопрудном на центральном кладбище.
Пётр Викторович родился в Москве в 1953 году. С 2005 года он работал главным звукорежиссёром, а с 2014 по 2022 год — заместителем главного звукорежиссёра на телеканале RT («Россия сегодня»). Он организовывал съемки в Чечне и Югославии.
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