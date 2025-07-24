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В Москве в дождливую погоду популярность сап-бордов достигла нового уровня

Фото: iStock/Marcin Kilarski

В Москве в дождливую погоду среди жителей становится все более популярным необычный вид транспорта — сап-борд, пишет телеграм-канал Readovka.



После сильных ливней и затопленных улиц столичные москвичи активно используют доски для передвижения, превращая их в альтернативный транспорт, сравнимый по важности с машинами и общественным транспортом.

На видеороликах, опубликованных в канале, видно, как мужчина в шлепках спокойно готовится к заплыву на своем универсальном ​транспорте.

Напомним, в Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня.

Виктория Иванченко

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