Синоптик Варакин рассказал, какая температура будет в Москве на выходных

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Недавно Москва и область пережили шторм: дождь, ветер, снег. Что готовит для жителей погода на ближайших выходных?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области с выходных начнутся отрицательные температуры.
По его словам, ледяных дождей, о которых многое говорят, пока не прогнозируется.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеорологической зимы в Москву уже в это воскресенье, 24 ноября.
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«В Москве и Московской области, снежный покров будет завтра, 23 ноября. Осадки будут в смешанной фазе, это будет в основном мокрый снег. Это у нас волновой циклон с юга, поэтому, возможно, уже с утра температура конечно будет существенно ниже. В Москве уже с воскресенья будут отрицательные температуры», — сказал он.
По его словам, ледяных дождей, о которых многое говорят, пока не прогнозируется.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеорологической зимы в Москву уже в это воскресенье, 24 ноября.
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Анастасия Бондарева